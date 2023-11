80s old stussy Tシャツ dead ステューシー

ご覧いただきありがとうございます。整理を目的とし、着用しなくなったアイテムを出品していきます。主にstussyold80s90s~現行モデルまでのTシャツ他ヴィンテージアイテムetc...◯商品名 80soldstussyTシャツdeadステューシー昨年着用の為、deadを下ろして1ウォッシュしましたが着用しませんでした。注意を払って水を通しましたが、経年劣化により裾の折り返しの糸がほずれました。全体的にはgoodconditionです!!◯sizeXL着丈74×身幅55×袖丈24メルカリ推奨の測定にて採寸しております。◯conditionvintageused※画像にてご判断ください。また、あくまで素人保管の品です。完璧を求める方のご購入はお控え下さい。◯取り引き方法・即購入禁止・購入前にプロフィールをご覧下さい。・支払い方法はクレジットor売り上げ金のみに限ります。・返品はお断りしております。その他ご不明な際はお問合せ願います。



