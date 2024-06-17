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TAION リバーシブル ダウンストール　オリーブ
商品番号 L98003718303
商品名

TAION リバーシブル ダウンストール　オリーブ
ブランド名 タイオン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレクトショップにて新品購入品です。￼屋外着用回数は、1から2回程度で美品ですが、あくまで中古品ということを考慮いただきご購入をお願いいたします。MILITARYLINEより、大判サイズのリバーシブルダウンストール・リバーシブルで使用可能。・前たてをボタンで留めてケープやストールとして使ったり、ひざ掛けとしても使えます。カラー　オリーブ
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