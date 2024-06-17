ゴールデンレトリバー　刺繍　ツートーンキャップ　バイカラー　インディゴ　カーキ

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【コンディション】こちらの商品は【B】ランクです。\u2028【S】＝新品またはデッドストック。\u2028\u2028【A】＝ほとんど使用感のない状態\u2028\u2028【B】＝使用感あり。目立つダメージはなく着用に支障なし。\u2028\u2028【C】＝使用感、ダメージあり。【JUNK】ジャンク品できる限りないように努力していますが素人検品のため見落としがある場合があります。あくまで古着であることをご理解の上ご購入を検討してください。内周約58（アジャスターで調節可能）素人採寸ですので多少の誤差は容赦ください。他にも色々と出品しておりますのでよろしかったら以下のタグにてご覧ください。#enjistocks