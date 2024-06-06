ナイジェルケーボン/パラシュートベルト/レザー/バックル/ゴールド×ブラック

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。即購入歓迎値下げ不可数回着用の美品です。フリーサイズですが、仕様上、好みの長さで固定することが出来ず、徐々に緩くなり扱いづらいので出品します。【サイズ】レザー全長101cmほど幅3.5cm▪︎発送は購入から7日以内に、追跡の出来るメルカリ便で発送させて頂きます。▪︎ホコリやシワなどは素人自宅保管の為ご了承の上ご購入ください。▪︎【割引】フォローして頂けば100円値引き※2点以上の購入はさらにお値引き致します。※購入前にコメントお願いします。
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ナイジェルケーボン/パラシュートベルト/レザー/バックル/ゴールド ...
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98％以上節約 ナイジェルケーボン パラシュートベルト レザー バックル ...
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NIGEL CABOURN 「パラシュートベルト」 レザーベルト【値下げ】
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