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【新品】 ナイキ MLB サンディエゴ パドレス クラシック99（ブラウン）
商品番号 Y17231381849
商品名

【新品】 ナイキ MLB サンディエゴ パドレス クラシック99（ブラウン）
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,764 円
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商品詳細

国内未発売のMLBxナイキクラッシック99モデルです。フロントパネルに芯の入った人気スタイルです。左サイドのナイキスウォッシュとリアのマジックテープアジャスターの太字刺繡チーム名がいい感じの「超人気アイテム」を米国限定インポート！品名：NikeSanDiegoPadresBrownClassic99AdjustableHatスタイル：ナイキクラシック99(CLASSIC99)※ナイキキャップの中では割と深めの被り心地です。カラー：ブラウン（本体）、パドレスイエロー（つば裏）◇発送方法◇通常発送⇒60cmボックスを使用した圧縮なしの完品発送となります。◇その他◇人気ニューエラキャップを欧州or北米から続々入荷しています。国内入手困難カラー、MLB/NBAのチームキャップを中心に多数出品中！↓こちらからどうぞ↓#newera_GORUIGO#ナイキ#MLB#ベースボールキャップ#サンディエゴ#パドレス#ダルビッシュ#CLASSIC99#クラシック99カラー...ブラウン形...ベースボール
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