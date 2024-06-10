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ダンヒル　オーガナイザー　dunhill 長財布
商品番号 N17887802448
商品名

ダンヒル　オーガナイザー　dunhill 長財布
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　Dunhill　ダンヒル商品名オーガナイザー　長財布商品番号18F2130CA601Rカラー　ボルドー＊ご覧の通りとてもオシャレで気品のある色合いです。サイズ横　12cm　縦　21cm　奥行　2cm　　素材レザー付属品箱/カード　保証書直営店にて購入しました。人気のシリーズです。状態:数回使用しましたが、傷汚れなどなくとても綺麗な状態です。
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