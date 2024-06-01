GAMMA RAY tシャツ TOUR 希少 90s

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商品詳細
●複数購入も大歓迎ですので、コメントで教えて下さい●追加写真・値下げなども受け付けているので、気軽にご連絡ください。●その他、注意事項：自宅にて保管していましたのでご理解のある方のみ購入お願い致します。質問などある方はコメントお願い致します。●たたみシワや折り目跡や多少の色落ちあります古いものですので経年による生地自体の劣化なども十分に考えられます、また他にも見落としているダメージあるかもしれませんのでヴィンテージ品にご理解ある方のご購入をお願い申し上げます●当時の公式品ですデッドストック#VINTAGE#RARESHIRT#ROCKBAND#HEAVYMETAL#IRONMAIDEN#METALLICA#MEGADETH#NIRVANA#EAGLES#SKA#BOBDYLAN#DEFLEPPARD#AEROSMITH#HAWAIIAN6#KINGCRIMSON#WANIMA#THENINTHAPOLLO#KEMURI#PIZZAOFDEATH#DEATHTOKEN#OZZYOSBOURNE#SLAYER#MOTORHEAD#KEITHRICHARDS#FIREHOUSE#FLESHGODAPOCALYPSE#ANTHRAX#LOUDPARK#DREAMTHEATER#SLAYER#QUEEN#BOBMARLEY#バンドＴシャツ#ロックＴシャツ#Ozzfest#BONJOVI#MOTLEYCRUE#KISS#KREATOR#VANHALEN#RANCID#PUNK#ROCK#METAL#HARDROCK#SLIPKNOT#ACDC#DREAMEVIL#YngwieMalmsteen#ALAZKA#DESTRUCTION#KENYOKOYAMA#HELLOWEEN#SLIPKNOT#MARILLIONBRAVE
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