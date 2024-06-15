良品 ポーター プリュム 吉田カバン 長財布 ラウンドファスナー 6330 ...

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良品PORTERPLUMEポータープリュム吉田カバン長財布ラウンドファスナーネイビー本革メンズレディースユニセックス6330ご覧頂きましてありがとうございます。メイン素材にヨーロッパ原皮の牛キップを使用した、ベーシックなデザインながらも高度な縫製技術を用いたハイクラスなレザーシリーズ「ポータープリュム」のラウンドジップウォレットビジネス/フォーマルにも使えるデザインでありながら、お馴染み「PORTER」ロゴをオリジナルの金属プレートで表現しましたシャープでスッキリとした印象に仕上げるため、角を直角に出し、内装はヘリ返しでまとめています形崩れなく小銭入れもキレイな状態です(^^)プレゼントやギフトにもオススメ！※ドイツ製の革専用クリームを馴染ませてから発送の方させて頂きます。※お財布のみ●39,600円●カラーネイビー●メイン素材:レザー牛革【表地】牛キップ（コンビネーション鞣し）【裏地】ナイロンサテン（裏面：アクリルコーティング）、牛ステア（コンビネーション鞣し）【サイズ】約幅195×高さ95【重量】約180グラム 【生産国】日本【内側】札入れ×2、カードポケット×12、小銭入れ×1、ポケット（L）×2PORTERポーターやPaulSmithポールスミス、DIESEL(ディーゼル）BURBERRY（バーバリー）ヴィヴィアンウエストウッド好きな方にもおすすめ長財布、２つ折り財布、トートバッグやリュックサック、サコッシュ、ショルダーバッグ、ビジネスバッグ、ブリーフケース、ウエストバッグ、ウエストポーチ、ボディーバッグ、名刺入れ、キーケース、Tシャツなども出品しておりますのでご覧ください商品に関しては、画像にて判断お願い致します。素人検品の為、見落としている場合がございますのでご了承ください。神経質の方はお控えください。2601360232