SUZUKI バイオリン NO 230 ANNO 2007 1/2 初心者 限定

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商品をご覧頂きありがとうございます。【メーカー】SUZUKI【型番】NO2301/2サイズanno2007【コンディション】年代の割に非常に状態の良い商品です。表面に若干の傷がありますが、その他色褪せ等もございません。写真にてご確認をお願いいたします。【付属品】★バイオリン本体★弓★ハードケース★松脂≪サイズと適応身長の目安≫バイオリンのサイズ身長4/4サイズ144cm以上3/4サイズ135～144cm1/2サイズ127～135cm1/4サイズ117～127cm1/8サイズ110～117cm1/10サイズ105～110cm1/16サイズ105cm以下【梱包】ケースの上からプチプチなどの緩衝材を使用して丁寧に梱包いたします。【発送】1日から3日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、スタッフにより清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたらお手数ですが、コメントからお問い合わせ下さい。できるだけ早めにお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いいたします。管理番号 000109-09580-s種類···バイオリン