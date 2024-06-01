SUNDAY AFTERNOONS Ultra Trail Cap

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商品詳細
サンデーアフターヌーンウルトラトレイルキャップタグ付き新品未使用非常に軽量な素材でトレランや登山にオススメです。コンパクトに収納も可能となっております。ユニセックスで使用できます。速乾素材を採用し、アクティブな場面に対応したモデルです。7cmのツバは適度にハリと柔軟性があります。写真2枚目のとおり、サングラスロックが付いているのがとても使い勝手が良いです。カラー→サンド重量→約48g素材→ナイロン88%ポリエステル18%ツバ幅→約7cmUVカット→UPF50+brownby2-tacsハイカーズデポhikersdepotムーンライトギアmoonlightgearアークテリクスommcore山と道トレイルバムティートンブロスパーゴワークスAnswer4ゴッサマーギアソラチタニムギアジンダイジマウンテンワークスリッジマウンテンギアmikikurotaミキクロタVIVAHDEHMGハイパーライトマウンテンギアゴッサマーギアシックスムーンデザインズzpacksホカオネオネhokaoneoneスピードゴートアークテリクスマウンテンローレルデザインキュムラスパランテommコアベストcorevestアルトラaltraスポルティバcaylVivobarefootルナサンダルatelierbluebottleENLIGHTENEDEQUIPMENTローカスギアlocusgearhyperlighthoudiniフーディニhightail2tacspropsstoreツータックスcaylケイル
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http://narcologia.ru/goods/procurement777133.html
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