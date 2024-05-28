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デッドストック　country fb ヴィンテージ　キャップ　ネイビー
商品番号 X95283927048
商品名

デッドストック　country fb ヴィンテージ　キャップ　ネイビー
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

整理のため出品します。状態はデッドストック購入の試着のみなのですが、保管上の傷なのか、つばにほつれのようなものがありますが、着用には問題ないと思います。あくまで素人管理、自宅保管品等ですので、若干のキズ、多少の汚れ、ホツレ等がある場合がございます。神経質な方は購入ご遠慮ください。タトゥースタジオヤマダtattoostudioyamadaヤマダレンダブルアールエルrrl東洋エンタープライズシュガーヒルsugarhilltsyMoscotラルフローレンRalphLaurenRonHermanロンハーマン山田レンオモシーチャンネルChampionTESカーサービスcarserviceHTCエイチティーシーpatagoniaパタゴニアCOOTIEクーティーPORKCHOPポークチョップTENDERLOINテンダーロインWACKOMARIAワコマリアWTAPSダブルタップスconverseCT70コンバースチャックテイラーチャンピオントリコタグバータグ染み込みリバースウィーブreveseweaveスプルース企業系エベッツフィールドクーパーズタウンマックトラックスMacktruckCloveruグローバルKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIES長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリーNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドchopperFlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツLeeラングラービンテージoldjoeオールドジョー90s80s70s60sカラー···ブルー
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