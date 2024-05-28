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幻　オリジナル　90's パタゴニア　フィッシャーマンTシャツ
商品番号 V75017926543
商品名

幻　オリジナル　90's パタゴニア　フィッシャーマンTシャツ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読書お願いいたします。フィッシャーマンTシャツのオリジナルになります。ヨセミテや黒部、亀Tのオリジナルに使用されているオーガニックコットン表記の初期タグになります。使用感はありますが、中々お目にかかれないレアピースかと思います。サイズは平置き実寸で身幅58センチ、着丈64センチ、袖丈19センチ位になります。
http://narcologia.ru/goods/slide956687.html
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