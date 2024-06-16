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【美品】COACH コーチ ステッチ 二つ折り財布 ウォレット レザー 本革
商品番号 N24818855432
商品名

【美品】COACH コーチ ステッチ 二つ折り財布 ウォレット レザー 本革
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アウトレットにて購入しました。新品未使用でかなりの美品かと思います。型番　　A1744-F75225※F+5桁はアウトレットモデルという　　　　意味だそうです。サイズ　幅10.5㎝　　　　縦9.5㎝　　　　※素人採寸のため、若干の誤差が生じる　　　　場合がありますのでご了承ください。ほかご希望の画角の写真があれば、遠慮なくお申し付けください。財布形···二つ折りカラー···ホワイト素材···本革#coach#COACH#コーチ#財布#二つ折り財布#ステッチ#メンズ
http://narcologia.ru/goods/message829327.html
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