【美品】COACH コーチ ステッチ 二つ折り財布 ウォレット レザー 本革

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商品詳細
アウトレットにて購入しました。新品未使用でかなりの美品かと思います。型番 A1744-F75225※F+5桁はアウトレットモデルという 意味だそうです。サイズ 幅10.5㎝ 縦9.5㎝ ※素人採寸のため、若干の誤差が生じる 場合がありますのでご了承ください。ほかご希望の画角の写真があれば、遠慮なくお申し付けください。財布形···二つ折りカラー···ホワイト素材···本革#coach#COACH#コーチ#財布#二つ折り財布#ステッチ#メンズ
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