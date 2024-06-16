Brioni ブリオーニ　ネクタイ　オットセイ

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商品詳細
■ブランドBrioniブリオーニ■生産国イタリア■素材シルク100%■状態結び目、表部分にシミがあります。写真4〜6枚目■素人検品な為、見落としなどある場合があります。シミはクリーニングのシミ取りで取れると思いますが、取れない場合もあるかもしれません。御理解頂けた方のご購入お願いします。
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