ヨウジヤマモトプールオム レザーベルト

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商品詳細
YohjiYamamotoPOURHOMMEヨウジヤマモトプールオム色黒サイズ全長98cmウエスト75〜85cm幅4.5cm付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。素材···本革カラー···ブラック
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