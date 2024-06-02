スヌープドックTシャツ

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商品詳細
スヌープドックTシャツサイズXL肩幅53身幅55着丈66袖丈21平置き採寸です。素人採寸ですので誤差はご容赦ください。細かく検品しておりますが、見落としがある場合もございます。ご容赦ください。あくまでも中古品ですので、ご理解いただける方、ご検討お願い致します。発送は折り畳んでの発送となりますので、ご容赦願います。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬
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