USA製 Nirvana ニルヴァーナ 1992 NEVERMIND Tシャツ

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こちらUSA製シングルステッチのNEVERMINDTシャツです。なかなか出品されることのない1枚だと思います。お探しでした方は是非ご検討下さい。古着屋で購入し、着用せず大切に保管していました。お好きな方にお譲りできたらと思います。【状態】USA製のgiantボディで、袖と裾ともにシングルステッチです。1992年コピーライトあり。着用せず大切に保管しておりましたので、目立つ汚れやピンホールなどなく古着としては良好な状態です。タグgiantサイズL(平置き採寸)着丈73cm身幅54cm袖丈21cm肩幅50cm(多少の誤差はご了承ください)FEAROFGODのJerryLorenzo、TravisScott、A$APRocky、KanyeWest、JustinBieber等の海外アーティスト着用がありバンドTシャツの相場が国内外ともに高騰しています。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。カートコバーンKurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。