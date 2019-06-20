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ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　バックル　オーブ　メンズ　赤　レザー　本革
商品番号 K56044475539
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　バックル　オーブ　メンズ　赤　レザー　本革
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ご覧いただきありがとうございます。【商品】VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド　デカロゴ　バックル　オーブ　メンズ　ベルト　vintageヴィンテージ　【サイズ】9段階調整バックル　横8.5cm縦6cm長さ　約109cm(バックル含む)幅　　約3.7cm【商品説明】画像9枚目、ベルト先端のレザー編み上げ部分に1箇所切れがあります。その他目立ったダメージ等は無く、まだまだお使い頂ける状態良好なお品物かと思います。検品を行なっておりますが小さなダメージ、汚れに見落としがある場合があります。古着にご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。【その他ご注意事項】自宅にて保管していました。付属品はありません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。照明の差によりお品物の実際の色味と現物の色味にやや違いがある場合がございますので、ご不安な方は事前にご確認下さい。ご購入前にプロフィールを一読お願いしております。#81land古着↑こちらから全てのアイテムが見ていただけますので、是非ご覧ください。デザイナーズアーカイブ、ストリート、レトロ古着などを出品しております。
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