ヴィヴィアンウエストウッド　ベルト　バックル　オーブ　メンズ　赤　レザー　本革

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商品ご覧いただきありがとうございます。【商品】VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド デカロゴ バックル オーブ メンズ ベルト vintageヴィンテージ 【サイズ】9段階調整バックル 横8.5cm縦6cm長さ 約109cm(バックル含む)幅 約3.7cm【商品説明】画像9枚目、ベルト先端のレザー編み上げ部分に1箇所切れがあります。その他目立ったダメージ等は無く、まだまだお使い頂ける状態良好なお品物かと思います。検品を行なっておりますが小さなダメージ、汚れに見落としがある場合があります。古着にご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。【その他ご注意事項】自宅にて保管していました。付属品はありません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。照明の差によりお品物の実際の色味と現物の色味にやや違いがある場合がございますので、ご不安な方は事前にご確認下さい。ご購入前にプロフィールを一読お願いしております。#81land古着↑こちらから全てのアイテムが見ていただけますので、是非ご覧ください。デザイナーズアーカイブ、ストリート、レトロ古着などを出品しております。