old stussy 6パネル　キャップ　帽子　　クロスボーン　sロゴ

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STUSSY S ロゴ キャップの値段と価格推移は？｜22件の売買データから ... STUSSY S ロゴ キャップの値段と価格推移は？｜22件の売買データから ...

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ L/XL周囲約57高さ約14ツバの長さ約7カラー ブラック グレー 黒 2000年初期のクラシックなロゴのキャップです。使用感はございますが、まだまだ着用できるかと思います。小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）700fill1ldk、cupandcone、j.crew、oldstussy、bott、supreme、カーハート、パタゴニアとの相性もいいと思います。その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。