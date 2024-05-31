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- 90s vintage JAZZ ラグランt JAZZtシャツ tシャツ
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。フォロワー割を始めさせて頂きました。✒️フォロー割フォローして下さった方には、表示価格から①1999円以下→100円引き②2000円〜4999円→200円引き③5000円〜9999円→300円引き④10000円以上→500円引きさせて頂きます。48時間以内発送。#ANGER古着 こちらからvintageのアイテムや90sの古着、一覧に飛べますunisexいいデザインのJAZZtシャツ□brand/肩幅45.5身幅46.5着丈70.5袖丈22■注意事項素人採寸なので多少の誤差はご了承くださいused商品なので神経質な方はご遠慮ください出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい！
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