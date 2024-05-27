ドリューハウス　Tシャツ　ホワイト　新品未使用　L

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即購入OKなので宜しくお願いします！ 2019年にジャスティンビーバーがローンチしたファッションブランドポップなブランドロゴとスマイルフェイスがアイコニック基本的にあオーバーサイズのカジュアルウェアがメインです因みにブランド名であるdrewhouseは彼のミドルネームである、ドリューに由来します！ウェアの他にもステッカーやスケートボードもラインナップまだスタートしたばかりのブランドなので今後はさらにアパレルラインが充実していくと思われます！DrewHouseオンラインで限定販売された物になります！すごくレアな物ですので、お探しの方はお早めにご検討お願い致します【状態】新品未使用/タグ・袋付き海外限定 正規品日本未入荷 日本未発売海外 ストリートサイズ:L※drewhouse公式で購入した物ではありません。公式での購入ではありませんが、しっかり品質保証などしているサプライヤー様から購入させていただいておりますのでご安心してご購入いただけたらと思います。数時間に何件も同じ質問が他の商品でもあり怖かったので、詳しい購入場所、購入金額のご質問はご遠慮下さい。よろしくお願い致します。完璧をお求めの方は、ご購入後トラブルの元になりますのでstockxでのご購入をおすすめ致します。並行輸入品ですが、きちんと一枚一枚袋から出して検品はしておりますので安心してお買い求め下さい！他のサイトにも出品してますので、急に消去することもあります！ご了承ください