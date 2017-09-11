HERMES ネクタイ 紋章柄 ライトブルー

HERMESのネクタイです。やや色褪せはあるものの、ほとんど使用しておらず状態は良いです。バーチカルストライプがあしらわれたライトブルー地に同色とダークブルーのHマークの紋章柄が上品な印象で、光沢があって柔らかく肌触りの良い高級感のある生地です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：ブルー（紋章柄）◇素材：シルク（絹）100％◇サイズ：大剣幅9.2×長さ152cm（若干の誤差はご了承ください）◇専門業者クリーニング済み◇送料込み＜留意事項＞※大剣に全体的にやや色褪せが見受けられます（写真でご確認ください）。※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。※喫煙なし、ペットなし※発送時には折り畳んで梱包します。＜検索用タグ＞#ticktacktoe’s出品物一覧#ticktacktoe’sネクタイ一覧#ticktacktoe’sネクタイ寒色ブルー系#ticktacktoe’sネクタイレギュラータイメンズレギュラータイ8.5cm9cm9.5cmHERMÈSエルメスブランド高級ブラック黒シルバー銀色グレー灰色ホワイト白ドット柄水玉模様小紋柄紋章柄H柄HマークHロゴH織りクラシック仕事ビジネスプライベート結婚式ウェディングブライダル二次会プレゼントギフトパーティフォーマルスマートカジュアルスーツ卒業式入学式入社式新社会人会社員公務員学生制服22023-670-66



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