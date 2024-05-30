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クリスチャンルブタン　ベルト　最終値下げ　レア品
商品番号 R92798572715
商品名

クリスチャンルブタン　ベルト　最終値下げ　レア品
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 6,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年程前に心斎橋の大丸にて購入致しました！旦那の代わりに出品しております！メンズ様です！金具の所には細かな傷あり！少しベルトの部分折れあります！お写真にて確認お願い致します！そこまで綺麗訳ではないですがまだまだ使用して頂けると思います！中古品ですのでご理解ある方のみでお願い致します！確実正規品です！他の部分など、見にくい部分などあればコメント頂けましたらお写真追加でUPいたしますのでお気軽にコメントください！付属品なしです！#クリスチャンルブタン#メンズベルト#ルブタン
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