【全額返金保証・送料無料】ヴィトンの長財布・正規品・美品・ポルトフォイユ ブラザ

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ご覧いただきましてありがとうございます。2023年6月に山口県下関市の古物市場で購入いたしました、ヴィトンのモノグラムポルトフォイユブラザ綺麗人気長財布でございます。気持ちよくご利用いただけますよう【発送前の再クリーニング・メンテナンス】を行っております。「即購入や無言のお取引も大歓迎でございます！」▼▼▼[商品ランク一覧]N：新品S：新品同様SA：極美品A/AB：美品BA/B：良品BC：使用感のあるリユース品C～E：ダメージが多いリユース品J：ジャンク▼▼▼[外側ランク：A]角擦れ(小)、財布フチに生地反り感(極小)、使用感(小)[内側ランク：A]ロゴ右側に[T.T]エンボス刻印・刻印内に補色あり、使用感(小)▼▼▼ブランド：LOUISVUITTON種別：長財布ライン：モノグラムポルトフォイユブラザ対象性別：レディース・メンズ主な素材：PVC・レザー粉吹き・べたつき：特にございません色合い：ブラウン系(茶色系)重量：170gサイズ：縦(長辺)18.7cm×横(短辺)9.3cm×幅2.2cmシリアルNo.：TA4185外側ポケット：なし内側ポケット：小銭入れ、お札入れ×1、カード入れ×16、フリーポケット×3、チケットホルダー×1付属品：化粧箱、保存袋、取扱説明書参考価格：97,000円管理番号：L876▼▼▼生地全体に描かれたモノグラムは、誰もがヴィトンとわかる存在感を演出する、正にエレガンスの象徴と言える外観。「ポルトフォイユブラザ」はスーツのポケットに収まるフラットなサイズ感ながら、多数のカードポケットも完備した、普段使いからビジネスシーンまで、毎日ご利用いただけるモデル。洗練された不変のフォルム・抜群の使い心地の良さは、長年愛されているデザインでもあります。お客様の手元から、皆の憧れとなるラグジュアリー感とともに、大人の気品ある姿を放つ逸品でございます。些細なご質問やご相談も、お気軽にお尋ねくださいませ(^^*)#Rozenaのヴィトン一覧#Rozenaの財布一覧