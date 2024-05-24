Mickey ミッキーマウス 陰陽 プリント Tシャツ USA製 L

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○ご覧いただきありがとうございます○ミッキー陰陽プリントTシャツです。小さな穴と薄い汚れがありますので、画像をご確認下さい。USA製＊生地コットン92%ポリエステル8%＊sizeL＊実寸肩幅57.5袖丈20身幅60着丈69素人寸法ですので多少の誤差はご了承下さい。古着ですので神経質な方、完璧を求められる方のご購入はご遠慮下さいませ。＊送料込みのお値段となっております。＊なるべく実物と近くなるように撮影していますが、画像と実物の色味が違う事がありますので、ご了承下さい。ストリート古着ヴィンテージアメカジused古着mixスポーツmix90s80s個性派古着派手奇抜高円寺原宿下北沢ビンテージUSAアメリカリバイバルなどお好きな方にも☆