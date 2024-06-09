OLD STUSSY Tシャツ USA製 90’s 紺タグ ドラゴン 龍 竜

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●商品説明若かりし頃デザインに一目惚れし新品購入したTシャツです。昨今、オールドステューシーということで人気があるようですので、お探しの方この機会にいかがですか。madeinUSA●サイズ表記：M肩幅：約45㎝身幅：約49㎝着丈：約65㎝袖丈：約18㎝※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。●生地色：ホワイト●材質：綿100％●状態：経年の使用感あり首元部黄ばみ若干ありプリント部割れ若干あり目立つ汚れやダメージはありませんが、その他軽微な見落としがあるかもしれませんので、あくまでも中古品であることをご理解の上、画像にてご判断いただける方のご購入をお待ちしております。神経質な方はお控えください。折り畳んでネコポスで発送予定です。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック