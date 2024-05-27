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HBA HOOD BY AIR. フッド バイ エアー ロゴTシャツ 黒 S
商品番号 F16415211089
商品名

HBA HOOD BY AIR. フッド バイ エアー ロゴTシャツ 黒 S
ブランド名 フードバイエアー
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HBAHOODBYAIR.フッドバイエアーのロゴTシャツです。カラーは黒でサイズはSです。イタリア・フィレンツェの有名なセレクトショップで購入。イタリア上代は300ユーロ（約4万4000円）です。ロゴ部分の樹脂が経年によりやや硬化しております。上記理由により神経質な方はお控えください。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬
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