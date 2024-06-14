ナイキ　エアマックス９５ Air Max 95 HAL Black Olive

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ナイキエアマックス95\"ホットエアコレクション\"ブラック/カーキAH8444-001NikeAirMax95HAL\"Black/Black-CargoKhaki-FLT-Silver\"サイズ:29cm靴箱の整理のため出品です。NIKEオンラインで購入。箱無しになります。付属品は写真に載ってるものが全てです。全体的に使用感がございますが、大きく目立つ汚れなく比較的綺麗な状態です。アッパー、ミッドソール共に比較的綺麗な状態かと思います。加水分解、エア漏れはございません。ソールは、しっかり残っていますので、まだまだ履いて頂ける状態です。写真でご判断ください。USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。価格交渉も常識の範囲内で対応いたします。よろしくお願いします。※あくまでも1点ものの中古品となりますので、ご到着後のご返品はできかねます。通称\"HOTAIR\"と呼ばれるこちらは、シュータンとサイドパネルにワッペンを取り付けれる仕様になっていて、5種類の付属しているワッペンを装着が可能。自分好みにカスタムできる\"ハル\"事の出来るAIRMAX95となっています。「AIRMAX(エアマックス)」95のモデルからHOTAIRと名付けられたコレクションが登場！\u2028ブラック×カーキを中心にカラーリングし、「スウッシュ」や、「95」などが書かれたパッチが付属。AIRMAX95(エアマックス95)は、重量感あるブラックのメッシュ素材でアッパー構築し、特徴的な流線型の最上部のみカーキのスエードを採用。この季節にぴったりな落ち着いたデザインで、付属のパッチを自分で配置することで遊び心溢れる一足にも変化します。モデル/シリーズ···AIRMAXモデル/商品名···AIRMAX95