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n.hoolywood エヌハリウッド キャップ カーキ
商品番号 Q58021490780
商品名

n.hoolywood エヌハリウッド キャップ カーキ
ブランド名 エヌハリウッド
特別価格 税込 2,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

n.hoolywood/エヌハリウッドCAP[9211-AC04pieces]希望小売価格:13,200円color/KHAKIsize/ONE・シンプルなデザインにさりげなくギミックを加えたキャップ。・アジャスターストラップにはベルクロを使用しロゴをプリント。ツバ裏にはオリジナルミルスペックを配置。・幅広いサイズに調節可能なアジャスターストラップ仕様。・ドライタッチな綿麻ライトバックサテンを使用。1.2回程度の使用ですのでダメージなく大変綺麗な状態です。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。型崩れ影響なさそうですので平たくしてレターパックにて発送致します。※フリマアプリでのみ出品しております。当方が撮った写真や文章が勝手に他のサイト（詐欺サイトや無在庫転売）に使用されていることがございます。発見した際はご注意下さい。#nhoolywood#エヌハリウッドn5182225
http://narcologia.ru/goods/stepchild281452.html
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