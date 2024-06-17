n.hoolywood エヌハリウッド キャップ カーキ

n.hoolywood/エヌハリウッドCAP[9211-AC04pieces]希望小売価格:13,200円color/KHAKIsize/ONE・シンプルなデザインにさりげなくギミックを加えたキャップ。・アジャスターストラップにはベルクロを使用しロゴをプリント。ツバ裏にはオリジナルミルスペックを配置。・幅広いサイズに調節可能なアジャスターストラップ仕様。・ドライタッチな綿麻ライトバックサテンを使用。1.2回程度の使用ですのでダメージなく大変綺麗な状態です。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。型崩れ影響なさそうですので平たくしてレターパックにて発送致します。※フリマアプリでのみ出品しております。当方が撮った写真や文章が勝手に他のサイト（詐欺サイトや無在庫転売）に使用されていることがございます。発見した際はご注意下さい。#nhoolywood#エヌハリウッドn5182225



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