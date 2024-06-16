【極美品】Bacchus バッカス　エレキギター

◆商品名Bacchusバッカス エレキギター ストラトキャスタータイプ サンバースト◆ランク▶︎AS新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段着用して頂くのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品 ◆商品状態全体的に比較的綺麗な状態で目立つ傷もございません。専門知識がないの専門的な質問にはお答えできかねます。目に見えない細かな傷はご了承ください。あくまで中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。◆付属品◆専用ケース♦︎♦︎♦︎注意事項♦︎♦︎♦︎◆購入前、発送日に関して必ずコメント下さい◆♦︎横浜市内より発送致します。購入確定後に発送準備手配致します。直接引取希望の場合コメントでご相談下さい♦︎リサイクルダンボール・ショップ袋・プチプチ等利用し梱包する為拙い場合がございますご了承下さい。♦︎配送事故等による商品の紛失や破損の責任は負い兼ねます。♦︎中古品の為、簡単な清掃は行っていますが細部まで行き届いていない場合があります。中古品特性よくご理解の上ご購入下さい。神経質な方は購入をお控え下さい。♦︎ご購入後のキャンセルはお控え下さい



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