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【カーハート】裏ボア スタンドカラー ダックジャケット 革タグ ビッグシルエット
商品番号 H30004066724
商品名

【カーハート】裏ボア スタンドカラー ダックジャケット 革タグ ビッグシルエット
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 15,698 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ブランド◾️Carhartt/カーハート◾️サイズ表記◾️3XL◾️サイズ実寸(cm)◾️着丈：78.5身幅：79肩幅：63袖丈：61◾️カラー◾️ブラック/黒◾️素材◾️本体：コットン100%本体裏地：ポリエステル55%アクリル45%袖裏地：ポリエステル100%◾️コンディション◾️USED◾️その他◾オススメの古着を多数出品中です✨アウターはコチラ→#アウターGOGOカーハートはコチラ→#カーハートGOGO全商品はコチラ→#古着屋GOGO
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