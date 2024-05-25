【人気】クレストブリッジ　バーバリー　REDA 3ピース　灰色　メンズ　40R

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この度は閲覧ありがとうございます^_^○説明本商品は、BLACKLABELCRESTBRIDGE（バーバリーブラックレーベルクレストブリッジ）のメンズの3ピース、スーツです。色味はチャコールグレー、サイズ40RはM〜Lサイズ相当です。サイズ合えばレディースの方も是非。生地には、ロロピアーナなゼニア、カノニコにも劣らないレダの生地を使用。着用時期はオールシーズン着用可能です。大人気のスーツなので是非お早めにお買い求めくださいませ。ポールスミス、トゥモローランド、マッキントッシュ、ユナイテッドアローズ、バーバリーなど出品してるので興味ある方は↓もご覧下さいませ^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのバーバリー○アイテムBLACKLABELCRESTBRIDGEバーバリーブラックレーベルクレストブリッジシングル パーティー 二次会 結婚式 入学式 卒業式 ビジネス 就活 フォーマル 社会人 オシャレ 人気 テーラードジャケット スーツ 2釦 サイドベンツ 総裏 本切羽 三陽商会 無地 スリーピース セットアップ 就活 130’sモノグラム○状態 used商品ですが、問題なく長年着用いただけます。○カラー サイズ 素材カラー グレー 灰色サイズ40RL相当→自身174cm65kgですが、大きいサイズ感です。 ジャケット肩幅 約45身幅 約49袖丈 約62着丈 約74スラックスウエスト 約81裾幅 約18.5股上 約27股下 約73総丈 約100渡幅 約32ベスト（ジレ）肩幅 約34.5身幅 約48着丈 約57素材羊毛 ラムウール ※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。保管してましたので、折り畳みシワなどはご理解下さいませ！