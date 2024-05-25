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【人気】クレストブリッジ　バーバリー　REDA 3ピース　灰色　メンズ　40R
商品番号 D53035152592
商品名

【人気】クレストブリッジ　バーバリー　REDA 3ピース　灰色　メンズ　40R
ブランド名 ブラックレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 16,611 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は閲覧ありがとうございます^_^○説明本商品は、BLACKLABELCRESTBRIDGE（バーバリーブラックレーベルクレストブリッジ）のメンズの3ピース、スーツです。色味はチャコールグレー、サイズ40RはM〜Lサイズ相当です。サイズ合えばレディースの方も是非。生地には、ロロピアーナなゼニア、カノニコにも劣らないレダの生地を使用。着用時期はオールシーズン着用可能です。大人気のスーツなので是非お早めにお買い求めくださいませ。ポールスミス、トゥモローランド、マッキントッシュ、ユナイテッドアローズ、バーバリーなど出品してるので興味ある方は↓もご覧下さいませ^_^#スーツおじさんの商品リスト#スーツおじさんの成人式、パーティー、2次会、結婚式用スーツ#スーツおじさんのバーバリー○アイテムBLACKLABELCRESTBRIDGEバーバリーブラックレーベルクレストブリッジシングル　パーティー　二次会　結婚式　入学式　卒業式　ビジネス　就活　フォーマル　社会人　オシャレ　人気　テーラードジャケット　スーツ　2釦　サイドベンツ　総裏　本切羽　　三陽商会　無地　スリーピース　セットアップ　就活　130’sモノグラム○状態　used商品ですが、問題なく長年着用いただけます。○カラー　サイズ　素材カラー　グレー　灰色サイズ40RL相当→自身174cm65kgですが、大きいサイズ感です。　　　　　　　ジャケット肩幅　約45身幅　約49袖丈　約62着丈　約74スラックスウエスト　約81裾幅　約18.5股上　約27股下　約73総丈　約100渡幅　約32ベスト（ジレ）肩幅　約34.5身幅　約48着丈　約57素材羊毛　ラムウール　　※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。保管してましたので、折り畳みシワなどはご理解下さいませ！
http://narcologia.ru/goods/troupe163311.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic70537.html
http://narcologia.ru/goods/ordering631079.html
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