JONIO愛用 アンダーカバー 1st パドロック 南京錠 シド ネックレス

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10AWUNDERCOVERの1stパドロックネックレスです。10AWUNDERCOVER(アンダーカバー)のパドロックネックレスです。セックスピストルズのシド・ヴィシャスが愛用するネックレスを現代的に小さくした南京錠ネックレス、当時JONIOさんが着用し即完売していたお品です。何度かマイナーチェンジして再販されてますが、JONIOさんが愛用してる物は1stモデルです。１stはUSED加工を施したベージュ系の鹿革を使用、ビーズはブラックで、調節部のビーズにはUロゴが刻印されています。１stモデルはあまり出てこないと思います。お探しの方、是非…！サイズ***トップ：約２×１．３ｃｍ 革紐:最大約９０ｃｍ程度***Usedですが、もともとUsed加工が施された物で、特に問題なくお使頂けると思います。付属***巾着袋あります。（ロゴ少し剥げています。）RABBIT社PEEL\u0026LIFTCOREJEWELSコアジュエルスバングルブレスレットリング90年代裏原ノーウェアGOODENOUGHグッドイナフNOWHEREエレクトリックコテージAFFAラストオージー2LASTORGY2フラグメントデザインUNDERCOVERアンダーカバー高橋盾JONIO村上淳ムラジュンHFA藤原ヒロシ