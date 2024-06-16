

ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ



ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ ドーランドハウス×ミニス◇J\u0026J MINNIES英国製生地スーツ

DorlandHouseofLondonのスーツです。ロンドンの高級生地ブランド、J\u0026JMINNIESofLondonの英国製生地でしたてられたスーツです。ブラックにネイビー、パープルのストライプが入った生地で、素材は毛100％です。■表記サイズ・AB-M胸囲96胴囲82身長170(実寸もご参考下さい。)■実寸◆ジャケット・肩幅：45cm・身幅：54cm・袖丈：60cm・裄丈：83cm ・着丈：74cm◆パンツ・ウエスト：83cm(平置41.5×2cm) ・総丈：103cm・股上：28cm・股下：76cm ・ワタリ幅：33.5cm・スソ幅：21cm (多少の誤差はご了承下さい。)■状態使用感あまり無く、状態はとても良好です。他にもアパレルをメインにエルメネジルドゼニアロロピアーナダンヒルブリオーニボリオリフェラガモグッチプラダジョルジオアルマーニドルチェ\u0026ガッバーナヴェルサーチヒューゴボスマッキントッシュバーバリーアクアスキュータムポールスミスマーガレットハウエルラルフローレンブルックスブラザーズダーバンヨウジヤマモトイッセイミヤケコムデギャルソンヘルムートラングドリスヴァンノッテンヴィヴィアンウエストウッドヒステリックグラマーナンバーナインラッドミュージシャンアタッチメントカズユキクマガイジュンハシモトビームスシップスユナイテッドアローズエディフィストゥモローランドディーゼルショットアルファアヴィレックスバブアーモンクレール等を出品していますので、よろしくお願いします。