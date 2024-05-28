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Racal ラカル スウェード レザー BB CAP キャップ ブラック
商品番号 H87664225489
商品名

Racal ラカル スウェード レザー BB CAP キャップ ブラック
ブランド名 ラカル
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お手数をおかけしますが、購入前にプロフィール欄を一読していただけますようお願い致します。メルカリ出品キャンペーン終了後に出品を取り消す場合がございます。RacalスエードレザーBBCAPになります。＠状態・サイズ：フリー(バックアジャスターで調節可能)/カラー：ブラック/日本製・レザー素材の良さを存分に引き出したスウェードを使用したBBキャップです。大人っぽいスウェード素材仕様により、落ち着いた印象です。・誰にでも似合う形で、様々なコーディネートに合わせやすく重宝すると思います。・着用数回で、目立ったダメージ等なく大変綺麗な状態です。・USED品という特性上トラブルは避けるために状態確認は慎重に行っているのですが、稀に見落とし等がある場合もございますので、気になる点があれば必ず購入前に質問をお願いします。＠発送方法・ネコポス（追跡・補償あり/ネコポス規定のサイズに収めるためにクラウン部分倒しての発送になります。型崩れが心配な方はその他の発送方法も対応可能ですのでご相談ください。）何かご不明な点等ございましたら、ご質問下さい。素材...本革カラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/manufacture681441.html
http://narcologia.ru/goods/protein47234.html
http://narcologia.ru/goods/capitation931008.html
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