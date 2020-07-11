

レア》JP THE WAVY 限定グッズ - キャップ レア》JP THE WAVY 限定グッズ - キャップ



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JPTHEWAVYTATAMISURFTOURの時に会場で購入致しました。もう今は売られていないデザインです。自宅保管の為多少の汚れがあります。ご理解のある方のみご購入お願い致します。