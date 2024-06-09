90's! THE NORTH FACE ノースフェイス フリース

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◯ご覧頂きありがとうございます！◾️THENORTHFACEノースフェイスフリース◾️サイズ表記:L◾️採寸着丈（襟の付け根から）71cm身幅61.5cm肩幅51.5cm◾️平置き・背面◾【状態】：若干のフリース潰れはありますが、目立つ汚れ・ダメージなく状態良好です。◾️90'sスタイルのリバイバルから人気急上昇中\"THENORTHFACEノースフェイス\"ブラックボディーにクラシックレトロを彷彿とさせる毛足の長いボア、ナイロンブラック切り返しも◎脇のベンチレーション、袖のベルクロベルトとディティール、機能面も◎◾️案内出品している商品については、出品前に再度ホームクリーニング済です。ペットいません、喫煙者いません。◾️紹介チャンピオンパタゴニア等の人気ブランドが主な出品物になると思いますが、秋冬に活躍するフリースリバースウィーブなどを出品していく予定です。皆さまと気持ちの良いお取引が出来る様、迅速丁寧な対応を心がけますのでよろしくお願い致します。#BACIIO