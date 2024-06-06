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HERMES リング クロワゼット 51号
商品番号 T91776393944
商品名

HERMES リング クロワゼット 51号
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 25,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス　HERMESリング　クロワゼット　GM　シルバー　51数回使用シェーヌダンクル希少品　入手困難リング《クロワゼット》GMH104587B051-00SANSCOLORISサイズ　51(11号)国内エルメスブティックにて購入H104587B定価84700ご覧いただきありがとうございます入手困難なエルメスの指輪ですフォーマルな場まで美しく存在感を放つ一品となっておりますリング指輪シルバーエルメス伝統のトグル状のクラスプが、新たな境地を開拓しました。ラディカルでピュアなジュエリーです。製造国：イタリア/フランスシルバー925/1000幅：0.35cm｜モチーフのサイズ：1.9×1.7cm現物はiPhoneにて撮影しています。そのため、色味が非常に不安定になっている場合がございます。公式画像の色合いが一番実物を肉眼で見たときに近いので、ご参考ください。一度人の手に渡った商品であることをご理解の上、ご検討をお願いしますモニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります気になることがあれば、ご納得いただくまでお気軽にお尋ねください。コメントにてお問い合わせ中であっても、メルカリのシステム上、購入手続きをされた方が優先となります。材質···シルバー
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