バートン　スノーボードグローブ　ゴアテックスミトン

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カラー···ブラックタッチパネル···タッチパネル対応手袋形···ミトンサイズS去年の冬、Amazonのバートンジャパンにて購入したユーズド品です。スノーボードで何回か使用しましたが目立った汚れはないかと思います。（インナーグローブ付き）商品説明DRYRIDE2レイヤー素材のメンズ用ミトン。優れた防水性、防風性、透湿性のあるGORE-TEXメンブレーンとGOREWARMテクノロジーを採用。THERMACOREインサレーションと起毛マイクロファイバーライナーが高い保温性を実現。体の動きを妨げることなく、マイクロファイバー特有の透湿性が熱を奪う水分を体から逃がす働きをする。ScreenGrabライナー、リストリーシュは取りはずしが可能。商品特長立体的なカーブを持った形に成型することで素手のような動かしやすさを実現。タッチスクリーン操作を可能にするScreenGrabGnarGuardレザーを親指に採用。グローブを着けたままデバイスの操作ができる。商品仕様シェルの素材：DRYRIDE2レイヤー手のひらの素材：GnarGuardレザー防水性：ありコンディション：Arctic#バートン#BURTON#ゴアテックスグローブ#スノーボード