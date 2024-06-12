ビンテージ⭐︎メキシカンシルバー925ブレス、バングルユニセックスsize26cm

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ビンテージ、メキシカンシルバー925ブレスよく見るデザインですが、少し普通のとデザインが違います！ビンテージ物のオールシルバーになります。掘り出し物です！ワコマリア好きにも。フックで開閉。内周26cm。高円寺のサファリで数年前に30,000円程で購入。他のブレスレットと重ね付けしてもカッコイイと思います。元々ビンテージなので、細かいキズなどはありますが美品です。クリーニング、磨き済み。ユニセックスでサイズが合えば是非！こちらはビンテージ物なので、ビンテージにご理解ある方のみ購入宜しくお願い致します。ベルベルジンサファリビンテージバングルロンハーマンシルバーアクセサリーブレスレットメキシカンシルバーメキシカンジュエリーワコマリア