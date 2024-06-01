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DEATH NYC 版画
商品番号 W59402571924
商品名

DEATH NYC 版画
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

アーティスト　DEATHNYC　　　サイズ　320mm×450mmハンドサイ　　　　　　　ンあり証明書(COA)・エンボスステッカー付属DEATHNYCは色々な方をオマージュしてるアーティストです。作家紹介DEATHNYCニューヨークの女性ストリートアーティスト。DEATHは「Don’tEasilyAbandonTheHope.」（希望を簡単に放棄しないでください）の略で、ソーホーやチェルシーの人気店の壁や床に絵を描き始めた頃から名乗っている。有名タレントやメジャーなものをあざ笑うかのような作品が多く毛沢東をテーマにした作品で注目を集めた。※額は付属しません。※自宅保管の為完品をお求めの方神経質な方のご購入はご遠慮ください。♯奈良美智♯ルイヴィトン♯キャンベルスープ♯独特の世界観♯存在感ある♯衝動買い※オマージュ作品
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