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NEW ERA newera　ニューエラ　9fifty ドジャーズ　輸入品
商品番号 E43050950768
商品名

NEW ERA newera　ニューエラ　9fifty ドジャーズ　輸入品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

NEWERA/LosAngelesDodgers/9FIFTY/SNAPBACK/CAP/50thAnniversary/SIDEPATCH/CUSTOM/exclusive/GRAYUNDERVISOR/NAVYニューエラ/MLB/ロサンゼルス・ドジャース/スナップバック/ネイビー/紺/ツバ裏グレー/サイドパッチ/カスタム/別注・海外topperzstore別注　一度着用しましたが頭のサイズに合わなかったのでお譲りします。カラー：ネイビーツバ裏：グレーサイズ(頭周り)56.8cm〜62.5cm
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