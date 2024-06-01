DIESEL ホワイトブルゾン ウィメンズ

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素材···ナイロンカラー···ホワイトジップ・ボタン···プルオーバージップ・ボタン···ジップアップフード···フードなしフードはないですが襟はジッパーで着脱可能です。襟元少し黄ばみあり、アウターの下の方にも毛玉あり、使用感あります。数回着用しておりますが見た目は汚れておらず綺麗です。Sサイズなので女性も着用可能かと思います。