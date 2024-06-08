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import）CONVERSE ALL STAR（red）UK-10
商品番号 U63592250874
商品名

import）CONVERSE ALL STAR（red）UK-10
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真参考にお願い致します。海外版コンバース　オールスター（レッド）UK-10/JPN28.5日本版には無いUS-10サイズのジャストインドネシア製造日本未発売で仕様も日本で流通しているものと若干異なります。→ベロのタグの表記が欧州様式（CMはインソールの大きさをセンチメートルを表すもので日本のサイズ表記に関連したものではありません。大きさ的には近いため日本のサイズ表記を記載するため参考にし表記しています。日本のサイズと必ず一致しているものではないのでご注意ください。）→アウトソールのロールに日本版には無い網目模様がうすくある→靴裏の仕上げが雑で粗い、日本版には無い切り込みがある→ヒールロゴがCONVERSEALLSTAR（日本流通版はALLSTARのみ）あくまで中古品にはなりますのでご理解の程よろしくお願いします。
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