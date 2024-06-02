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スリアsuria日本製ヨガパンツ落款有股下ガゼット有ストレッチパンツ
商品番号 Q19194736598
商品名

スリアsuria日本製ヨガパンツ落款有股下ガゼット有ストレッチパンツ
ブランド名 スリア
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···コットンシルエット···ストレート股上···レギュラーウエスト75〜88CM総丈94CM股下74CMモモ幅31CMすそ幅21CM位色はクリーム〜ベージュ系　ポケット3箇所コットンベースでポリウレタンが入っているので伸び縮みがしやすく股下ガゼットがあるので引っ掛かりが感じにくいです左前に落款の刺繍が有ります表記サイズはSですがM〜L位は有りますウエストは紐で調節可能ですシボ感のある素材　冬以外は往復も（着替えず）このままで移動できると思います若干の使用感有りますが目立つダメージ等無く良好だと思います差し支え無い程度の圧縮、コンパクトに折り畳んでの発送となりますのでご理解ご了承お願い致します。メンズで出品していますが男女問わず使用出来ますユニセックスロカビリーPSYCHOクリームソーダピンクドラゴンサボイグッドロッキンGOODROCKINSAVOYrockabillyCREAMSODAPINKDRAGON#punk#hardcore＃psychobilly#パンク#サイコビリー#ハードコアパンク#ロカビリー#rockabilly好きにも#OJAGADESIGN#オジャガデザイン#GOHEMP＃ゴーヘンプ#PHATEE#TOKYOHEMPCONNECTION#THC#トーキョーヘンプコネクション#girl#fourstar#jasonjasse#krooked#THRASHER#SKATEROCK#powellperalta#dogtown#ガールスケートボード#ジェイソンジェシー＃スラッシャー#DGK#LIBE#NBHD＃neiborhood＃calee#テンダーロイン#HIPHOP#OLDSCHOOL#TROOP#vintage#ヴィンテージ＃england#イギリス#フロッキー#８０年#９０年#override＃kangol★必ず自己紹介参照お願いします★♪♪値下げに関しては出品したばかりのモノに関しては対応不可、質問等はスルーさせて頂く場合があります♪♪
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