60s bsa ボーイスカウト　Tシャツ

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OFFICIAL（オフィシャル）物のbsaの1枚で、これからのシーズンにもオススメな1960年代頃のビンテージ染み込みプリントTシャツです。BoyScouts（ボーイスカウト）の物で、生産国はおそらくMadeinUSA（アメリカ製）になります。やや上目に施されたプリント位置もいい感じで、サイズ感も魅力的なビンテージTシャツです。年代物のアイテムなので、全体的に使用感がありますが、普段から年代物の古着、USEDアイテムをお使いの方でしたら、十分に着用出来る範囲のコンディションです。お好きな方、この機会に是非いかがでしょうか？【サイズ】着丈：59cm肩幅；44cm身幅：50cm袖丈：16cm※素人採寸のため、多少の誤差あり。古着になりますので、神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。