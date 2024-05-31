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サルヴァトーレフェラガモ メンズベルト
商品番号 E82891165268
商品名

サルヴァトーレフェラガモ メンズベルト
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:ブラウン×ブラック(リバーシブル)素材:本革状態:バックル部分に多少の使用感がございますが、特に目立たず長く使って頂けるかと思います。ベルト部はキズなどなくキレイな状態です。✴︎付属品(箱など)はなく本体のみとなります。サイズ:平置き採寸(写真も参照下さい)全長：約108cmベルト幅：約3.2cmご覧頂きありがとうございます。
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