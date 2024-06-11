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新品未使用品　クロコ　ベルト　マットブラック
商品番号 J53882398766
商品名

新品未使用品　クロコ　ベルト　マットブラック
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品詳細】カラー：マットブラック素材：クロコダイル革金具シルバー色【付属品】なし【サイズ】約W100㎝×H3㎝カット可能多少の誤差はご了承ください。商品状態：ショーケース内で保存していた未使用品です。劣化は無くとても綺麗な状態です。神経質な方はご購入お控え下さい。
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