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ロシア軍 デッドストック 本革 オフィサーベルト サイズ1 黒
商品番号 T94753012210
商品名

ロシア軍 デッドストック 本革 オフィサーベルト サイズ1 黒
ブランド名 ミリタリー
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···本革新品未使用品ですが、デッドストック品です。ロシア軍で長年使用されている本革オフィサーベルトの黒になります。サイズは1です。表記が分からない方はご質問ください。
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