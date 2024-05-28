ポールスミス 新品！コインケース付きコンパクト折り財布 紺×黒×グリーン

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大人気ポールスミスのコインケース付きのコンパクト折り財布です。財布表面のワンポイントのマルチストライプタブがポールスミスらしいデザインです。お札、カードなどがたくさん収納できます。お色は紺色×黒×グリーンになります。こちらの商品は宅急便コンパクトでの発送となります。実寸 横１０cm×縦８cm×まち３.５cm（素人採寸ですので若干の誤差はお許し下さい。）素材 牛革未使用の箱及び不織布付きの新品ですが、表面の多少のシワ、血筋等は素材によるものですので、ご了承下さい。スタイル（株）社製の正規品（本物）です。